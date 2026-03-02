Gemellaggio tra Cefalù e la città slovacca di Nove Zamky in nome dell' artista Ernest Zmetak

Oggi è stato firmato il primo atto ufficiale che avvia il processo di gemellaggio tra Cefalù e Nove Zámky, città della Slovacchia. La firma segna l’inizio di una collaborazione tra le due località, con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali. L’accordo si basa sull’interesse condiviso per l’arte dell’artista Ernest Zmetak e rappresenta il primo passo di un percorso più ampio.

