Gemellaggio tra scuole nel segno dell' ambiente
Due scuole hanno avviato un gemellaggio dedicato alla tutela dell'ambiente, promuovendo iniziative e scambi culturali per sensibilizzare sulla biodiversità. A pochi giorni dall'evento celebrativo, l'entusiasmo e l'impegno delle comunità coinvolte testimoniano l'importanza di collaborare per un futuro sostenibile.
A distanza di qualche giorno, l’entusiasmo per l'evento celebrativo della biodiversità e della tutela dell'ambiente, continua a risuonare tra le comunità coinvolte. L’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Gesuè” di San Felice a Cancello, sotto la direzione instancabile della dirigente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Al via gli accordi di collaborazione/gemellaggio tra due scuole di Gravina e due della Serbia. Con il patrocinio del “Comitato di Vranje della Società Dante Alighieri” ,rappresentato dal presidente Gaetano Paolillo, e intermediazione della Compagnia di canto f - facebook.com Vai su Facebook
Alla primaria Rodari. Gemellaggio e panchina nel segno della pace - Un progetto carico di significato, soprattutto in questi tempi difficili, in cui la guerra continua a dividere ... Scrive ilgiorno.it
