Catania e Siena un legame secolare suggellato | il gemellaggio tra le città celebra storia e tradizioni condivise

Oggi le città di Catania e Siena hanno ufficializzato il loro gemellaggio. Dopo anni di legami storici e tradizioni condivise, le due comunità si sono ritrovate per celebrare questo nuovo passo. La cerimonia si è svolta con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, rafforzando un legame che dura da secoli.

Catania e Siena, unite da un legame storico e dal simbolo dell'elefante, hanno celebrato oggi un nuovo capitolo della loro relazione con un gemellaggio ufficiale. La delegazione della Contrada della Torre di Siena è stata ricevuta dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, a margine delle festività in onore di Sant'Agata, patrona della città. L'incontro segna l'inizio di un percorso culturale condiviso tra le due comunità, radicato in un passato che affonda le sue origini nel Medioevo. Un gesto simbolico, quello di oggi, che va oltre la semplice formalità protocollare. La visita della Contrada della Torre, guidata dal Priore Massimo Bianchi e dal Provveditore alla Cultura Luca Bonomi, rappresenta un riconoscimento di un'affinità profonda, testimoniata anche dalla presenza di un busto reliquiario di Sant'Agata, opera di un artista senese risalente al 1376.

