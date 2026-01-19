Contrasto all’abbandono dei rifiuti | oltre 80 sopralluoghi sanzioni per migliaia di euro

L’amministrazione comunale di Lucca intensifica le attività contro l’abbandono dei rifiuti, con oltre 80 sopralluoghi effettuati e sanzioni per migliaia di euro. L’obiettivo è preservare il decoro urbano e tutelare l’ambiente, promuovendo comportamenti responsabili tra i cittadini e rafforzando la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti.

Lucca, 19 gennaio 2036 -  Prosegue con determinazione l’impegno dell’amministrazione comunale di Lucca nel contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano e ambientale. Dall’inizio del 2025, il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale ha effettuato 81 sopralluoghi sul territorio comunale, a seguito di segnalazioni e attività di controllo mirate. Sono state numerose le sanzioni e ci sono state decine di denunce penali. Gli interventi hanno riguardato in particolare rifiuti abbandonati (29 interventi), veicoli fuori uso (14), presenza di amianto o eternit (13) e la verifica di ordinanze comunali, comprese quelle legate alla manutenzione del verde (20). 🔗 Leggi su Lanazione.it

In due quartieri, sono state emesse dieci sanzioni per abbandono di rifiuti e tre fermo amministrativi di mezzi, a seguito di violazioni del regolamento di polizia urbana. Le autorità hanno adottato queste misure per garantire il rispetto delle norme ambientali e della sicurezza pubblica, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili nell’area urbana.

