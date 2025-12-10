Piazza San Francesco ecco il nuovo spazio verde riqualificato

Piazza San Francesco nel quartiere Villaggio Trieste di Latina è stata riqualificata, con interventi di piantumazione, potature e taglio dell’erba. Lo spazio verde tra via Virgilio, via Terenzio e via Cicerone, accanto alla mensa della Caritas, ora presenta un nuovo volto grazie alla collaborazione tra Italgas e le autorità locali.

Nuovi alberi, nuova sistemazione delle piante, potature e taglio dell'erba. Piazza San Francesco (così viene chiamato lo spazio verde tra via Virgilio, via Terenzio e via Cicerone, accanto alla mensa della Caritas nel quartiere Villaggio Trieste di Latina), è stata risistemata a cura di Italgas

Latina, riqualificata piazza San Francesco: Comune e Italgas insieme per il verde nel quartiere Trieste - Il Comune di Latina e Italgas inaugurano la riqualificazione del verde in piazza San Francesco, nel quartiere Trieste, nell'ambito del progetto "Click To Be Green": nuove piantumazioni, irrigazione

