Piazza San Francesco ecco il nuovo spazio verde riqualificato

Latinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza San Francesco nel quartiere Villaggio Trieste di Latina è stata riqualificata, con interventi di piantumazione, potature e taglio dell’erba. Lo spazio verde tra via Virgilio, via Terenzio e via Cicerone, accanto alla mensa della Caritas, ora presenta un nuovo volto grazie alla collaborazione tra Italgas e le autorità locali.

