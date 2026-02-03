Dopo 17 anni, Sal Da Vinci torna sul palco di Sanremo. Questa volta con il brano “Per sempre sì”, che promette di sorprendere e mettere in crisi le previsioni. Il cantante napoletano ha già conquistato il pubblico e si prepara a far impazzire anche le nuove generazioni, come GenZ e utenti di TikTok.

Sanremo – Sal Da Vinci torna a Sanremo, diciassette anni dopo il podio del 2009, con “il potere di far fallire i pronostici”, per dirla alla Jep Gambardella. Lui, che ha già trasformato un caffè e un rossetto nel Sacro Graal dello streaming, ora punta su “Per sempre sì”. Un pezzo neoromantico (o neomelodico, fate voi), cucito da pesi massimi del pop come Federica Abbate e Merk & Kremont, che sembra progettato per far saltare TikTok: orecchiabile, immediato, un po’ alla Massimo Ranieri. "Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te”, canta. E già lo immagini: in loop su Instagram, colonna sonora delle proposte di matrimonio per i prossimi diciotto mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sal Da Vinci, il ‘fattore Napoli’ a Sanremo: perché “Per sempre sì” può ribaltare il Festival (e far impazzire GenZ e TikTok)

Approfondimenti su Sal Da Vinci Sanremo

Sal Da Vinci parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sal Da Vinci torna a parlare della sua lunga carriera e della vita privata, in occasione di Sanremo 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sal Da Vinci in concerto a Piazza Plebiscito

Ultime notizie su Sal Da Vinci Sanremo

Argomenti discussi: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: l’aristocrazia pop di Napoli alla conquista dell’Ariston; Sal Da Vinci torna in gara dopo 17 anni con Per sempre sì: La canzone giusta per Sanremo; Sanremo 2026, Sal Da Vinci presenta il brano Per sempre sì: Celebra la promessa più grande tra due anime; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: le anticipazioni su Per sempre sì.

Sal Da Vinci torna a Sanremo dopo 17 anni: dal terzo posto del 2009 al palco dell’Ariston con Per sempre sìSal Da Vinci torna all'Ariston dopo 17 anni dal terzo posto del 2009. Scopri tutto su Per sempre sì e il duetto con Zarrillo nella serata cover del Festival ... lifestyleblog.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci presenta il brano Per sempre sì: «Celebra la promessa più grande tra due anime»Sal Da Vinci racconta sulla pagina Instagram del Festival di Sanremo 2026, il brano che porterà sul palco: «Il brano che porto a Sanremo 2026 si chiama ... ilmattino.it

Il 24 febbraio via al 76esimo Festival di Sanremo: a rappresentare Napoli i cantanti Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay, Aka7even e LDA. - facebook.com facebook