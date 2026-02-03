Sal Da Vinci il ‘fattore Napoli’ a Sanremo | perché Per sempre sì può ribaltare il Festival e far impazzire GenZ e TikTok
Dopo 17 anni, Sal Da Vinci torna sul palco di Sanremo. Questa volta con il brano “Per sempre sì”, che promette di sorprendere e mettere in crisi le previsioni. Il cantante napoletano ha già conquistato il pubblico e si prepara a far impazzire anche le nuove generazioni, come GenZ e utenti di TikTok.
Sanremo – Sal Da Vinci torna a Sanremo, diciassette anni dopo il podio del 2009, con “il potere di far fallire i pronostici”, per dirla alla Jep Gambardella. Lui, che ha già trasformato un caffè e un rossetto nel Sacro Graal dello streaming, ora punta su “Per sempre sì”. Un pezzo neoromantico (o neomelodico, fate voi), cucito da pesi massimi del pop come Federica Abbate e Merk & Kremont, che sembra progettato per far saltare TikTok: orecchiabile, immediato, un po’ alla Massimo Ranieri. "Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te”, canta. E già lo immagini: in loop su Instagram, colonna sonora delle proposte di matrimonio per i prossimi diciotto mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
