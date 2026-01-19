Corriere dello Sport | Big Rom ci sarà

Il Napoli si prepara alla trasferta di Copenaghen con Romelu Lukaku nuovamente a disposizione. Dopo un percorso caratterizzato da assenze e incertezze, la presenza dell’attaccante belga rappresenta un elemento importante per la squadra in vista delle ultime due partite europee. La sfida sarà decisiva per il prosieguo della competizione e potrebbe influenzare significativamente le strategie future del club.

"> Big Rom ci sarà. Il Napoli andrà a Copenaghen con Romelu Lukaku nuovamente a disposizione, pronto almeno per la panchina in quello che, a due partite dalla fine, può essere considerato il vero crocevia del cammino europeo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida tra Copenaghen e Napoli mette di fronte due squadre appaiate a quota 7 punti, 24ª contro 23ª, con l’obiettivo di blindare un posto playoff in un contesto di emergenza assoluta per gli azzurri. Il ritorno di Lukaku arriva nel momento più delicato. Il Napoli si presenterà in Danimarca con una rosa ridotta all’osso, ma con Big Rom pronto a dare il cambio a Hojlund, sfinito da una sequenza impressionante di impegni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo, ma la squadra di Antonio Conte si confronta con diverse difficoltà legate agli infortuni. Tra i giocatori usciti durante la partita ci sono Politano, Rrahmani ed Elmas, aumentando le preoccupazioni sulla disponibilità del roster. La società dovrà affrontare un discorso interno per valutare le strategie future e gestire al meglio questa fase complessa.

