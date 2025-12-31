Gazzetta dello Sport | Allarme Lukaku

L’attesa di Romelu Lukaku di tornare in campo sembra prolungarsi, con recenti notizie che segnalano preoccupazioni sul suo stato di forma e sui tempi di recupero. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato un “allarme Lukaku”, sottolineando le sfide che il calciatore e il suo club devono affrontare per ritrovare piena efficienza. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni e sui prossimi passi del percorso di recupero.

"> Bel tempo e cattivo tempo non durano per sempre, ma per Romelu Lukaku l’attesa sembra non finire mai. Sono passati 139 giorni dallo strappo del 14 agosto in ritiro e il centravanti del Napoli continua a convivere con una lesione che ha trasformato la stagione in un incubo. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la convocazione per Riad è stata soltanto un’illusione: forzare non è possibile, farlo sarebbe persino pericoloso. La diagnosi è rimasta invariata: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Quattro mesi e mezzo di stop, trascorsi in gran parte in Belgio affidandosi al proprio staff, hanno alimentato speranze che ora si sono spente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

