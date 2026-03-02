Gatti dopo il pareggio contro la Roma | il messaggio sui social rivolto ai tifosi – FOTO

Dopo il pareggio contro la Roma, Gatti ha condiviso un messaggio sui social rivolto ai tifosi e ai compagni di squadra. La foto pubblicata accompagna le sue parole, che si rivolgono direttamente a chi segue e supporta la squadra. Nessuna altra informazione o opinione è stata aggiunta, limitandosi a comunicare un messaggio preciso e diretto.

