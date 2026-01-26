Weston McKennie ha condiviso sui social il suo entusiasmo per la vittoria della Juventus contro il Napoli, rivolgendo un messaggio di riconoscimento e incoraggiamento ai propri compagni di squadra. La sua comunicazione riflette l’unità e la determinazione del gruppo, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare con impegno e concentrazione. Un gesto che testimonia il senso di squadra e l’impegno condiviso nel percorso della Juventus.

McKennie sui social ha festeggiato la bellissima vittoria contro il Napoli rivolgendo un messaggio importante ai compagni della Juve. Sui social sono diversi i giocatori della Juventus che hanno espresso la propria felicistà dopo la bellissima vittoria contro il Napoli. Tre punti che hanno ribadito come la strada intrapresa in questo ultimo periodo è quella giusta. Anche Mckennie sui social ha deciso festeggiare una vittoria fondamentale in chiave quarto posto e che ha regalato una grande gioia ai tifosi. QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE “ Squadra “, questo il messaggio di McKennie scritto sui social e che esalta il gruppo bianconero, che in questo momento sta facendo la differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie festeggia sui social la vittoria contro il Napoli: il messaggio del centrocampista della Juve rivolto ai compagni – FOTO

