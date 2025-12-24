Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco come potrebbe festeggiare lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot annuncia: “Non ho tatuaggi, ma se dovessimo vincere lo Scudetto potrei farne uno…”

Leggi anche: Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”

Leggi anche: Mpasinkatu: “Leao? Si deve convincere. Se cambia, il Milan può vincere lo scudetto”

