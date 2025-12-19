Rabiot dopo Napoli Milan | Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità Subiamo troppe azioni e troppi gol Dispiace ma in questo momento gli arbitri…

Dopo il match tra Napoli e Milan a Riad, Rabiot sottolinea l'importanza di ritrovare compattezza e solidità, evidenziando le difficoltà difensive e le decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato. Il centrocampista rossonero analizza la prestazione della squadra in un momento cruciale della stagione, cercando di mantenere la concentrazione per affrontare le sfide future.

© Calcionews24.com - Rabiot dopo Napoli Milan: «Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Subiamo troppe azioni e troppi gol. Dispiace ma in questo momento gli arbitri…» Napoli Milan, il centrocampista dei rossoneri Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita Lo stadio King Saud University di Riad ha ospitato la semifinale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Milan. La formazione guidata da Conte ha avuto la meglio su quella di Allegri. Le parole a Mediaset di Rabiot: Sui .

Milan, Rabiot e la frecciata agli arbitri: "Non stanno facendo bene, non solo con noi" - Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il ko per 2- tuttomercatoweb.com

MEDIASET - Milan, Rabiot: "Dispiace, dobbiamo crescere e riprendere il percorso, se il mio fallo era da rosso? No, ma male gli arbitri" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. napolimagazine.com

Ma come ha fatto l'arbitro a non ammonire Rabiot dopo il calcio rifilato a Politano - facebook.com facebook

Milan, Rabiot interrompe il digiuno in Serie A e torna al gol dopo quasi due anni x.com

