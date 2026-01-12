McTominay nomina quattro giocatori dell'Inter | Pensate se non avessero loro Fa tutta la differenza
Dopo la sfida tra Inter e Napoli, Scott McTominay ha menzionato quattro giocatori nerazzurri, sottolineando quanto la loro presenza sia fondamentale per la squadra. La riflessione evidenzia l'importanza di alcuni elementi chiave nel rendimento dell’Inter e quanto la loro assenza potrebbe influenzare le prestazioni complessive. Un’analisi che invita a considerare il valore individuale all’interno di un gruppo competitivo.
Scott McTominay dopo Inter-Napoli ha citato diversi giocatori dell'Inter per spiegare le difficoltà della sua squadra: cosa farebbe la squadra di Chivu senza di loro?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mourinho fa quattro cambi all’intervallo e attacca i giocatori: “Non mi piace chi mi tradisce”
Leggi anche: Mosca avverte l’Ue: “Ascolti Trump se vuole salvarsi”. La replica: “Destino di Kiev è il destino dell’Europa”
McTominay nomina quattro giocatori dell'Inter: Pensate se non avessero loro. Fa tutta la differenza.
Il Manchester United con una nota ufficiale sul proprio sito ha appena comunicato l'esonero di Rúben Amorim. Darren Fletcher è stato nominato manager ad interim per la partita di Premier League di mercoledì sera contro il Burnley Football Club a Turf Moor. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.