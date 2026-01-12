McTominay nomina quattro giocatori dell'Inter | Pensate se non avessero loro Fa tutta la differenza

Dopo la sfida tra Inter e Napoli, Scott McTominay ha menzionato quattro giocatori nerazzurri, sottolineando quanto la loro presenza sia fondamentale per la squadra. La riflessione evidenzia l'importanza di alcuni elementi chiave nel rendimento dell’Inter e quanto la loro assenza potrebbe influenzare le prestazioni complessive. Un’analisi che invita a considerare il valore individuale all’interno di un gruppo competitivo.

