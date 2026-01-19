De Minaur | Noi tennisti non siamo avidi ma se guardiamo ad altri sport dobbiamo guadagnare di più

Alex de Minaur, numero 6 ATP e rappresentante del tennis australiano, ha commentato l’aumento del montepremi agli Australian Open, sottolineando come i tennisti, pur non essendo avidi, ritengano necessario un miglioramento delle proprie condizioni economiche. La crescita dei premi ha portato a un dibattito sulla giusta valorizzazione degli atleti, confrontando il tennis con altri sport dove i compensi sono più elevati.

Il montepremi degli Australian Open è cresciuto tantissimo, Alex de Minaur, numero 6 ATP e miglior giocatore australiano, ha parlato della lotta dei tennisti che pretendono maggiori guadagni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

