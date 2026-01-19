De Minaur | Noi tennisti non siamo avidi ma se guardiamo ad altri sport dobbiamo guadagnare di più

Alex de Minaur, numero 6 ATP e rappresentante del tennis australiano, ha commentato l’aumento del montepremi agli Australian Open, sottolineando come i tennisti, pur non essendo avidi, ritengano necessario un miglioramento delle proprie condizioni economiche. La crescita dei premi ha portato a un dibattito sulla giusta valorizzazione degli atleti, confrontando il tennis con altri sport dove i compensi sono più elevati.

“Ci sono tennisti che ancora possono crescere e colmare il divario con Jannik e Carlos” dice il mancino americano. “Il 2025 un anno fondamentale per me” - facebook.com facebook

Ecco la top 10 dei tennisti ATP con più vittorie contro top 10 dal 2024 al 3 gennaio 2026: 1. Jannik Sinner - 37 2. Carlos Alcaraz - 29 3. Taylor Fritz - 15 4. Alexander Zverev - 12 5. Félix Auger-Aliassime - 11 6. Casper Ruud - 9 7. Daniil Medvedev - 9 8. Lorenzo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.