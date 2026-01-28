Garlasco l’annuncio dei legali di Alberto Stasi | disposti nuovi accertamenti

Garlasco torna a parlare di Alberto Stasi. I suoi avvocati hanno annunciato che saranno fatti nuovi accertamenti sul computer di Chiara Poggi. La vicenda, che ha diviso l’Italia per anni, si riaccende dopo che la trasmissione Quarta Repubblica ha messo di nuovo sotto i riflettori il caso. La famiglia Poggi e gli inquirenti aspettano di capire se ci sono elementi nuovi che possano cambiare le carte in tavola.

Il caso di Garlasco torna al centro del dibattito pubblico grazie a Quarta Repubblica, che nella puntata andata in onda ieri su Rete Quattro ha riacceso i riflettori su uno degli elementi più controversi dell’intera vicenda, il computer di Chiara Poggi. Il programma ha dedicato ampio spazio alle ultime novità emerse dalla consulenza informatica presentata dalla famiglia della giovane uccisa, aprendo un nuovo fronte di confronto che promette di alimentare ulteriori tensioni giudiziarie. A illustrare i risultati dell’analisi è stato Fabio Falleti, uno dei due consulenti informatici incaricati dalla famiglia Poggi, che ha spiegato come i dati recuperati dal pc di Alberto Stasi abbiano restituito informazioni rimaste finora invisibili.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Garlasco Caso Garlasco, l’ira dei legali di Stasi contro la perizia dei Poggi: «Andrebbe analizzato il pc di Sempio, non di Alberto» La disputa legale tra gli avvocati di Stasi e la perizia dei Poggi si concentra sull’analisi dei dispositivi digitali. Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tutto Nelle recenti indagini sul caso Poggi, i legali della famiglia hanno rilasciato nuovi elementi emersi da un’analisi informatica. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente Ultime notizie su Garlasco Caso Argomenti discussi: Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio; L'aggressione di Chiara Poggi in cucina, l'ipotesi della parte civile; Garlasco, l'ira dei legali di Stasi contro la perizia dei Poggi: Andrebbe analizzato il pc di Sempio, non di Alberto; Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo. Garlasco svolta improvvisa, emergono nuovi dettagli dalla cartella appena apertaVelo dico in diretta, ultim’ora Garlasco: l’annuncio poche ore fa | Hanno aperto la cartellaNuove analisi e cartella apertaIl delitto di Garlasco tor ... assodigitale.it Garlasco, la guerra dei computer per determinare il moventeGarlasco, i legali di Andrea Sempio chiedono un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi ... panorama.it Andrea Sempio non ha mai visto i filmati intimi che immortalano Chiara Poggi e Alberto Stasi. Cosa è emerso dalla relazione fatta dagli esperti informatici facebook ALBERTO STASI E I PORNO: CHIARIAMO TUTTO Cosa fu trovato davvero nel computer di Alberto Stasi Nulla di illegale. Né pedopornografia né altro materiale vietato, sebbene “opinionisti” senza competenze veicolino ogni giorno queste false informazioni. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.