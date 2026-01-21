L' arma del delitto la ruspa e il cellulare di Federica Tutti i punti oscuri del femmicidio di Anguillara

Il femmicidio di Anguillara, avvenuto nel 2023, solleva ancora numerosi interrogativi sulla dinamica del delitto. La procura di Civitavecchia indaga sul ruolo di strumenti come la ruspa e il cellulare di Federica, e sulla possibile responsabilità del marito, Claudio Agostino Carlomagno. Le indagini continuano per chiarire i punti oscuri e ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Sono ancora molti i punti da chiarire nella dinamica del delitto di Anguillara. La procura di Civitavecchia contesta al marito di Federica Torzullo, Claudio Agostino Carlomagno, i reati di femminicidio e occultamento di cadavere. L'uomo, che rischia l'ergastolo, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante il primo interrogatorio davanti ai pm. Circostanza che potrebbe ripetersi anche quest'oggi, quando sarà sentito nuovamente in carcere, dov'è detenuto da domenica scorsa, per l'udienza di convalida dell'arresto. L'arma del delitto. Indipendente dalle eventuali dichiarazioni dell'indagato che, come aveva sottolineato il procuratore capo Alberto Liguori, nei giorni scorsi è stato scarsamente collaborativo, gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le fasi dell'aggressione mortale e il successivo vilipendio sul corpo senza vita di Federica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

