I 4 punti oscuri dell’omicidio di Federica | l’ora del massacro il piano di Carlomagno il complice misterioso e l’arma del delitto sparita

L’omicidio di Federica ha ancora aspetti irrisolti che sollevano numerosi interrogativi. La ricostruzione di Claudio Carlomagno, reo confesso, presenta diverse zone d’ombra, tra cui l’ora del massacro, il piano messo in atto, il possibile coinvolgimento di un complice e la misteriosa scomparsa dell’arma del delitto. La procura di Civitavecchia continua a indagare per chiarire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

ANGUILLARA SABAZIA (Roma) – Ha ragione il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori: la ricostruzione dell'assassino reo confesso, Claudio Carlomagno, sull'omicidio della moglie Federica è parziale e piena di buchi. Ci sono almeno quattro interrogativi che non trovano una risposta. I l primo riguarda il momento in cui si è consumato il femminicidio. La versione del marito è: Federica è stata uccisa la mattina del 9 gennaio, verso le 6.15-6.30, nel bagno, dopo il suo risveglio. Ma l'orologio della realtà scandisce un'altra storia. I due letti nella casa di via Costantino 9 ad Anguillara sono perfettamente rifatti, come se nessuno ci avesse mai dormito.

L'arma del delitto, la ruspa e il cellulare di Federica. Tutti i punti oscuri del femmicidio di AnguillaraIl femmicidio di Anguillara, avvenuto nel 2023, solleva ancora numerosi interrogativi sulla dinamica del delitto.

Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm.L'arma del delitto e i cellulare, i punti ancora irrisolti

