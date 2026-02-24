Come alleggerire fianchi e gambe con la routine circolatoria? Ecco tutti gli esercizi da fare per agire sul sistema linfatico

Un aumento della ritenzione idrica ha portato molte persone a cercare soluzioni per snellire fianchi e gambe. La causa principale risiede in uno stile di vita sedentario e in una cattiva circolazione linfatica. Per migliorare la situazione, si consiglia di seguire esercizi specifici che stimolano il sistema linfatico e favoriscono la riduzione della ritenzione. Questi esercizi aiutano a drenare i liquidi in eccesso e a migliorare il tono muscolare.

© Iodonna.it - Come alleggerire fianchi e gambe con la routine circolatoria? Ecco tutti gli esercizi da fare per agire sul sistema linfatico

P er avere gambe e fianchi snelli è fondamentale ridurre la ritenzione idrica. Oltre ad una corretta idratazione, occorre una fitness routine creata ad hoc per agire sul sistema linfatico. Molto spesso, infatti, i liquidi si accumulano proprio in queste zone. Il risultato si manifesta non solo a livello estetico ma anche in termini di benessere della persona. Ecco allora i consigli del personal trainer. Gambe gonfie: quattro rimedi fai da te da provare a casa X Leggi anche › Ritenzione idrica: come rimediare attraverso l’alimentazione. I consigli della nutrizionista Attività fisica: perché è davvero importante. 🔗 Leggi su Iodonna.it Pensioni, bufale da talk. Tutti sparano sul sistema ma ecco i veri numeriUn servizio andato in onda ieri sera a PresaDiretta ha mostrato come le false informazioni sulle pensioni si diffondano rapidamente sui talk show. Quali sono gli esercizi di stretching da fare dopo un viaggio in aereoDopo un lungo viaggio in aereo, il corpo può risultare affaticato e rigido. “Gambe Leggere e Circolazione | 10 Minuti di Esercizi Antigonfiore”