Campione di MMA contro un lottatore senza gambe | incontro insensato finisce per strangolamento

Zion Clark, atleta nato senza gambe, ha affrontato Valter Walker, peso massimo brasiliano, in un incontro di MMA che ha attirato molte polemiche. La sfida si è svolta a causa della volontà di Clark di dimostrare la propria forza, ma il combattimento si è rivelato insensato e pericoloso. Durante il match, Clark è stato strangolato e il pubblico si è spaventato per la sua sicurezza. L’evento ha suscitato molte critiche sui rischi di sfide del genere, che sembrano più una provocazione che una vera competizione.

Pur con tutta la stima per il coraggio di Zion Clark, il combattimento di MMA tra l'americano nato senza gambe e il peso massimo brasiliano Valter Walker si poteva davvero evitare.