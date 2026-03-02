Gallo che cantava 24 ore su 24 salvato a Bologna | il quartiere

A Bologna, in via Aglebert e via Andrea Costa, un gallo che cantava senza interruzioni ha disturbato il sonno dei residenti per tutta la giornata. La polizia locale è intervenuta e ha prelevato l’animale, che era stato segnalato più volte dai vicini. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi vive nella zona, lasciando dietro di sé una serie di curiosità e domande sulla provenienza dell’animale.

Un gallo che cantava senza sosta ha tenuto sveglio un intero quartiere di Bologna, tra via Aglebert e via Andrea Costa, fino a quando la polizia locale non ha intervenuto per prelevarlo. L'animale, non riconducibile a nessun proprietario, è stato affidato a una volontaria della Lipu, associazione ambientalista, dopo che i residenti hanno segnalato il suo canto incessante, descritto come come averlo sul comodino. La sua provenienza rimane un mistero: potrebbe essere stato abbandonato o essere caduto da un camion trasporto animali. Il caso ha suscitato reazioni contrastanti tra chi lo vedeva come un fastidio e chi lo ha difeso come un simbolo di resilienza, con alcuni che lo hanno già eletto vincitore assoluto di Sanremo Nuove Proposte sui social.