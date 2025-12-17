IncludiME arriva lo sportello digitale per diritti e inclusione | accessibile 24 ore su 24

IncludiME, il nuovo sportello digitale per diritti e inclusione, è stato presentato dal Comune di Messina. La piattaforma web innovativa, accessibile 24 ore su 24, si rivolge a promuovere l'inclusione, facilitare l'accesso ai diritti e offrire orientamento ai servizi, in collaborazione con il Terzo settore.

IncludiME si arricchisce di una nuova dimensione digitale. Il Comune di Messina ha presentato oggi il primo sportello virtuale per le Pari Opportunità, una piattaforma web innovativa pensata per promuovere inclusione, accesso ai diritti e orientamento ai servizi, in collaborazione con il Terzo.

