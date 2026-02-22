galaxy s26 ultra finitura bianca impeccabile display privacy in funzione

Un leak rivela il Galaxy S26 Ultra con finitura bianca impeccabile e display privacy funzionante. La fuga mostra il dispositivo in uso durante una presentazione, evidenziando come la tecnologia privacy sia ormai concreta. La novità si integra perfettamente nel design raffinato dello smartphone, attirando l’attenzione degli appassionati. La data del prossimo evento Samsung si avvicina e aumenta l’interesse per le innovazioni che verranno svelate. La curiosità cresce tra gli utenti.

l'attesa per il prossimo evento samsung sta per trasformarsi in una anteprima concreta, grazie a un leak che mostra il galaxy s26 ultra in azione e svela una delle innovazioni più discusse: il privacy display. il materiale condiviso dal youtuber sahil karoul propone un primo sguardo sul design finale e sulla gestione della privacy, offrendo indicazioni utili su come potrebbe comportarsi nel quotidiano. galaxy s26 ultra: leak e anteprima. karoul ha diffuso una serie di immagini che ritraggono il dispositivo nella variantes bianca: la finitura risulta pulita e raffinata in condizioni reali di luce, trasmettendo una sensazione premium al tatto e alla vista.

Galaxy s26 ultra privacy display: trapelate impostazioni con trigger automaticiSono emerse nuove informazioni sulla Galaxy S26 Ultra, dopo che sono state leakate le impostazioni del suo Privacy Display.

Galaxy s26 ultra privacy display rileva automaticamente i luoghi affollati e blocca lo schermoSamsung ha annunciato che il Galaxy S26 Ultra blocca automaticamente lo schermo quando rileva luoghi affollati, come i centri commerciali o i mezzi pubblici.

Galaxy S26 Ultra Privacy Display Feature First LOOK!

