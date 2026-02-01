Furto nella notte alla Fiera Antiquaria | rubati orologi e gioielli da un banco

Questa notte a Arezzo, i ladri sono entrati in azione alla Fiera Antiquaria. Hanno rotto le vetrine di un banco e portato via orologi e gioielli. L’evento si svolge in via Guido Monaco, vicino al palazzo delle Poste. La polizia ora indaga per trovare i responsabili.

Furto nella notte ai danni di un espositore della Fiera Antiquaria di Arezzo. Il colpo è stato messo a segno in via Guido Monaco, a poca distanza dal palazzo delle Poste, dove uno dei banchi era stato regolarmente allestito in vista della giornata di fiera. A scoprire l’accaduto è stato lo stesso espositore, che questa mattina, intorno alle 8.15 di domenica 1 febbraio 2026, si è accorto dell’ammanco e ha dato l’allarme. Ignoti hanno portato via diversi oggetti, tra cui penne, orologi e gioielli. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato immediatamente le indagini. 🔗 Leggi su Lortica.it

