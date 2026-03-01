Maxi furto al Paintball rubata tutta l’attrezzatura

Un furto insolito si è verificato a Sarzana, dove in pochi minuti sono stati portati via tutti i pezzi di attrezzatura del paintball, tra cui marcatori, fucili e pistole spara vernice. L’episodio è avvenuto il primo marzo 2026 e ha lasciato senza strumenti l’impianto coinvolto. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sulle modalità del colpo o sugli eventuali sospetti.

Sarzana, 1 marzo 2026 – In pochi minuti sono spariti tutti i 'marcatori', fucili e pistole giocattolo spara vernice. Un danno di diverse migliaia di euro, cui si è aggiunta anche la beffa di dover annullare tre feste di compleanno che erano state prenotate nella struttura, per una giornata all'insegna del divertimento. È quanto accaduto poche sere fa al Paintball Sarzana, la struttura di via Tavolara finita al centro delle mire di ladri con pochi scrupoli, capaci di portare via praticamente tutto il materiale utilizzato per il gioco: tra i trenta e i trentacinque marcatori, oltre alla cesta con i pezzi di ricambio, alcuni dei quali, persi durante la fuga dai malviventi, sono stati ritrovati poco distante, in un canale.