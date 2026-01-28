Ondata di furti a Savignano e Ariano Irpino | indagini in corso cresce la preoccupazione tra i residenti

Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, i ladri sono entrati in azione a Savignano Irpino, portando via due trattori in contrada Ciccotonno. Le forze dell’ordine stanno già indagando, mentre i residenti sono preoccupati per l’aumento di furti nella zona. La paura cresce, e le autorità promettono di fare chiarezza al più presto.

Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, due trattori sono stati sottratti a Savignano Irpino, precisamente in contrada Ciccotonno, nel cuore della montuosa provincia di Avellino.Intervenuti prontamente dopo la segnalazione, i carabinieri della compagnia locale hanno avviato le indagini per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

