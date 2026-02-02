Gomme delle auto bucate nella notte | esplode la rabbia dei residenti

Questa mattina i residenti del Villaggio Giovi di Limbiate si sono trovati davanti a una brutta sorpresa. Diverse auto parcheggiate nella stessa via avevano le gomme squarciate durante la notte. La rabbia cresce tra i residenti, che chiedono chiarezza e un intervento rapido delle forze dell’ordine.

Una serie di auto con le gomme squarciate, una dopo l’altra nella stessa via. È l’amara scoperta fatta da diversi residenti del quartiere Villaggio Giovi di Limbiate nella mattinata di ieri, domenica 1 febbraio. Scendendo in strada hanno trovato i propri veicoli con le gomme completamente a terra. Il caso è stato reso noto sui social, dove il fatto è stato denunciato sulla pagina Facebook “Sei di Limbiate se”. Secondo quanto emerso, sono molteplici le automobili finite nel mirino di qualche vandalo rimasto finora ignoto, colpite con ogni probabilità nel corso della notte. Secondo i commenti degli utenti, non si tratterebbe di un episodio isolato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

