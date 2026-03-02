Furgoncino che trasporta mangimi finisce nel canalone | spavento sulla superstrada
Un furgoncino che trasportava mangimi è uscito di strada sulla superstrada a Tochiaro lo. Dopo aver sfondato il guardrail, il veicolo è scivolato nella cunetta e ha proseguito la sua corsa per circa 500 metri. Nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’incidente ha creato momenti di paura tra gli automobilisti presenti. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Incidente a Favria: scontro tra auto e furgoncino che finisce in un canaleNel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, un incidente è avvenuto sulla provinciale 35 in località Chiarabaglia Favria.
