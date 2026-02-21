Trasporta 550 chilogrammi di rifiuti speciali nel furgone e finisce nei guai | FOTO

Un uomo è stato fermato mentre trasportava circa 550 chilogrammi di rifiuti speciali ferrosi nascosti in un furgone chiuso. La merce, destinata a uno smaltimento non autorizzato, è stata sequestrata dalla polizia durante un controllo di routine. Gli agenti hanno verificato che il veicolo era stato caricato con materiali potenzialmente pericolosi. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine per chiarire le responsabilità di chi gestiva il trasporto.

Operazione della Polizia Provinciale di Caserta tra Capua e San Tammaro. L'uomo era sotto osservazione da giorni Trasportava circa 550 chilogrammi di rifiuti speciali ferrosi all'interno di un furgone chiuso, pronto – secondo gli accertamenti – allo smaltimento illecito. È stato intercettato e bloccato dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta lungo una strada tra Capua e San Tammaro. L'operazione è scattata al termine di un'attività di monitoraggio avviata nei giorni scorsi in un rione popolare di Capua. Grazie ai dati rilevati dalla targa, i poliziotti provinciali sono riusciti a individuare il veicolo sospetto: un furgone con il vano posteriore ben chiuso.