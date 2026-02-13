Incidente a Favria | scontro tra auto e furgoncino che finisce in un canale

Venerdì 13 febbraio 2026, a Favria, un incidente tra un'auto e un furgoncino si è concluso con entrambi i veicoli finiti in un canale, causando rallentamenti sulla provinciale 35. L’impatto si è verificato poco dopo le 15, quando il furgoncino ha perso il controllo, forse a causa di una manovra azzardata, e ha invaso la corsia opposta. Un passante ha chiamato immediatamente i soccorsi, mentre le forze dell’ordine hanno iniziato i rilievi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i conducent

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, un incidente è avvenuto sulla provinciale 35 in località Chiarabaglia Favria. A scontrarsi sono stati un'auto Lancia Ypsilon e un furgoncino Citroën Berlingo che ha terminato la sua corsa nel canale di fianco alla carreggiata. I vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea hanno messo in sicurezza l'area e i mezzi, mentre i sanitari del 118 Azienda Zero, arrivati con un paio di ambulanze, sono andati via senza trasportare alcun ferito. Sono intervenuti anche carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese, che stanno cercando di appurare la dinamica.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nella mattinata del 7 gennaio a Favria si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Bertano e via Aldo Moro.

Questa mattina a Leini, in via Benna, si è verificato un incidente tra un’auto e un furgoncino.

