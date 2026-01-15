giorgia meloni in giappone domani il bilaterale con la premier sanae takaichi

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è arrivata a Tokyo, dove domani si terrà un incontro bilaterale con la premier Sanae Takaichi. La visita fa parte della seconda tappa della missione ufficiale in Asia, volta a rafforzare i rapporti tra Italia e Giappone. L'incontro si concentrerà su temi economici, diplomatici e di cooperazione internazionale, in un contesto di dialogo istituzionale e collaborazione tra i due paesi.

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è giunta in Giappone, presso l’aeroporto Haneda di Tokyo, per la seconda tappa della missione ufficiale nel continente asiatico. La delegazione italiana è stata accolta dal viceministro degli Affari esteri del Giappone, Arfiya Eri, e dall’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Obiettivo della visita in terra nipponica è rafforzare il dialogo politico e la cooperazione economica, industriale e tecnologica tra le due nazioni. Domani, presso la residenza ufficiale del Primo Ministro giapponese (il Kantei), Meloni incontrerà la premier giapponese Sanae Takaichi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

