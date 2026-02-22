tra i super ospiti roberto bolle e achille lauro attesa sulle gradinate anche la premier giorgia meloni

Roberto Bolle e Achille Lauro sono tra i super ospiti della serata, mentre la premier Giorgia Meloni si appresta a seguire l’evento dalle gradinate. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà questa sera all’Arena di Verona, dove si prevede un pubblico numeroso. La manifestazione si concluderà con spettacoli e momenti di festa, tra musica e spettacolo, che coinvolgono atleti e spettatori presenti. La serata promette emozioni e sorprese.

È tutto pronto per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – in scena stasera all’Arena di Verona. Un evento attesissimo, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone, e che sarà ricchissimo di grandi ospiti del mondo dello spettacolo. Ospiti istituzionale in Arena Giorgia Meloni e il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Giornalista australiana “ubriaca” alle Olimpiadi: «Ho sbagliato, non avrei dovuto bere» X Leggi anche › Viaggio “olimpico” a Verona, aspettando la chiusura di Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura Olimpiadi 2026 in tv su Rai 1 e RaiPlay: programma, orario, dove vederla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sanremo 2026, Sabrina Ferilli e Achille Lauro tra i super ospiti?Mancano meno di trenta giorni all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry PonteI biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, scoppiano i primi malumori tra i big e super ospiti: cosa sta succedendo; Sanremo 2026: Tutti i Super Ospiti Ufficiali | Da Tiziano Ferro a Alicia Keys; Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave.

L’eredità – Sfida tra i giganti: puntata 21 febbraio 2026/ Diretta e ospiti: da Edoardo Leo a Max TortoraL'eredità - Sfida tra i giganti torna in onda oggi con il secondo ed ultimo appuntamento: da Edoardo Leo a Max Tortora, ecco gli ospiti. ilsussidiario.net

L’eredità – Sfida tra giganti: il cast speciale e i concorrenti per festeggiare i 20 anni del programmaMarco Liorni conduce su Rai 1 una puntata speciale tra super ospiti e sei concorrenti storici del programma che si sfideranno ... iodonna.it

Si chiudono oggi le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La cerimonia all'Arena di Verona, portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. Tra le star che si esibiranno: Roberto Bolle, Achille Lauro e Ganry Ponte. x.com

Si chiudono oggi le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La cerimonia all'Arena di Verona, portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. Tra le star che si esibiranno: Roberto Bolle, Achille Lauro e Ganry Ponte. Gli azzurri fino a questo momento hanno con - facebook.com facebook