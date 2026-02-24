Una perdita di gas in un asilo è stata causata da una valvola difettosa, portando all’evacuazione di 48 bambini. Le maestre, notando il forte odore, hanno prontamente condotto i piccoli all’esterno e chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’edificio, mentre le autorità locali sono state informate immediatamente. La situazione si è risolta senza feriti, ma resta importante monitorare l’impianto.

L’ odore di gas era molto forte, così le maestre non hanno perso neanche un attimo: hanno preso i piccoli e li hanno portati fuori, avvertendo subito i vigili del fuoco, l’ospedale e il Comune. Sono stati momenti (lunghi) di tensione quelli vissuti ieri mattina a Villa Pitignano, frazione perugina a due passi da Ponte Felcino. Alle ore 10.38, infatti, la Centrale Operativa del 118 dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha ricevuto una segnalazione di allarme per odore di gas che arrivava proprio dalle insegnanti dell’asilo nido del paese. Il personale docente della struttura ha prontamente provveduto all’ evacuazione dei 48 bambini presenti, di età compresa tra 0 e 3 anni, portandoli all’esterno dell’edificio e in una zona sicura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sospetta fuga di gas in un asilo: evacuati bambini e maestreNella scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti”, si è verificata una sospetta fuga di gas, che ha portato all’evacuazione immediata di bambini e insegnanti.

Villa Pitignano, fuga di gas e asilo evacuato: le maestre portano in salvo i bambiniUna fuga di gas in un asilo ha causato l’evacuazione immediata dei bambini, con le maestre che li hanno messi in salvo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Perdita di gas all’asilo. Evacuati 48 bambini grazie alle maestre : Problema a una valvola; Perugia, perdita di gas all'asilo nido di Villa Pitignano: le maestre mettono in salvo 48 bambini; Perdita di gas all’asilo nido di Perugia: le maestre salvano 48 bambini; Perugia, perdita di gas all'asilo nido di Villa Pitignano: le maestre mettono in salvo 48 bambini.

Perdita di gas in un asilo nido, allontanati i bambiniUna perdita di gas metano si è verificata questa mattina in un asilo nido di Villa Pitignano, che è stato temporaneamente evacuato. Bambini e insegnanti stanno bene. Intorno alle ore 10. (ANSA) ... ansa.it

Genova, frana via Caffaro: situazione sotto controllo, al via le operazioni di rimozione dei detritiPronto intervento al lavoro per rimuovere i detriti provocati dalla frana di venerdì sera in Passo Barsanti, nei pressi di via Caffaro. In un primo momento si era ipotizzato che all’origine ... telenord.it

Ariccia, il nuovo asilo in arrivo a tempi di record. Ma c’è polemica sulla perdita dell’isola ecologica - facebook.com facebook