Fuga di gas con esplosione | un ferito il primo bilancio

Nel primo pomeriggio si è verificata una fuga di gas seguita da un’esplosione in un’abitazione nel centro di Forino, in Vicolo Caserma. L’episodio ha causato un ferito e ha coinvolto una sola abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Fuga di gas ed esplosione nel centro di Forino. L'episodio avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle quattordici quando si è registrata l'esplosione all'interno di un'abitazione del centro del comune della Valle dell'Irno, in Vicolo Caserma. Ci sarebbe anche una persona ferita, un cinquantacinquenne ricoverato al Moscati. Le sue condizioni non sono ancora note. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco che si stanno occupando della messa in sicurezza dell'area.