Esplosione e incendio da una stufa a gas | un ferito grave

Nella giornata del 25 gennaio 2026, a Sesto al Reghena, si è verificata un’esplosione e un incendio causati da una stufa a gas all’interno di un’abitazione bifamiliare. L’incidente, avvenuto poco prima delle 15.00, ha provocato un ferito grave. I vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

Eplosione da una stufa a gas in un'abitazione di Sesto al Reghena. Pochi minuti prima delle ore 15.00 del 25 gennaio 2026, i vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti al piano terra di un’abitazione bifamiliare di due piani fuori terra.Sul posto sono giunti la squadra e l’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento, una squadra dalla sede centrale, il funzionario di guardia e il capo turno del Comando della Destra Tagliamento.All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’unica persona presente all’interno dell’alloggio era già uscita autonomamente dalla casa. Si tratta di una persona di 35 anni, che è stata travolta dall'esplosione, ferendosi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Esplosione e incendio in casa, ustionato un 35enne: è gravissimo. La causa sarebbe una stufa a gasNel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a Sesto al Reghena, si è verificata un'esplosione seguita da un incendio in una casa.

