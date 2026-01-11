Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto

Can Yaman, recentemente coinvolto in un’indagine a Istanbul, ha condiviso su Instagram una foto davanti al Colosseo, confermando il suo rientro in Italia. L’attore turco, dopo essere stato rilasciato, ha voluto chiarire la sua posizione e rassicurare i suoi fan, smentendo le voci di un suo arresto. Questa immagine rappresenta un segnale di normalità e di ritorno alla quotidianità per Yaman.

AGI - L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro in Italia. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Can Yaman posa davanti al Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto Leggi anche: Can Yaman dopo l’arresto per droga, parla il suo preparatore atletico: “Cosa faceva davanti a me” Leggi anche: Can Yaman smentisce l’arresto, le prime parole dell’attore: “Non fate copy paste” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Can Yaman, la sua verità dopo le voci sull’arresto per droga: "Se fosse stato vero non sarei qui" - Dopo la notizia esplosa ieri su un suo presunto arresto a Istanbul nel corso di un’operazione antidroga, l’attore turco ha rotto il silenzio affidandosi a Instagram, ... msn.com

Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme: la prima apparizione pubblica e il bacio davanti ai fotografi - Can Yaman ieri si è mostrato in pubblico con la nuova fidanzata, Sara Bluma, che ha baciato davanti ai fotografi. fanpage.it

Sara Bluma denuncia le violenze dell’ex. Can Yaman: “Ti amo e ti sosterrò” - “Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti”: così Sara Bluma, fidanzata di Can Yaman, ha deciso di raccontare il suo passato doloroso. dilei.it

Can Yaman a C'è posta per te - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.