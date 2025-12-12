Simonelli svela a sorpresa | Milan Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni Non è un’ipotesi tramontata

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha smentito le voci secondo cui la partita Milan–Como si disputerebbe in Australia, precisando che l’ipotesi non è ancora tramontata. Durante l’Assemblea odierna, Simonelli ha chiarito la posizione ufficiale sulla possibile disputa a Perth, smentendo le informazioni non corrette circolate nei giorni scorsi.

Ezio Simonelli non ha dubbi: «Milan Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un'ipotesi tramontata» Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato a margine dell'Assemblea odierna rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla possibile disputa di Milan–Como a Perth. Il numero uno della Lega ha spiegato che la .