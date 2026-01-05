Frosinone al Cinema Arci C' era una volta mia madre

A Frosinone, presso il Cinema Arci, si terranno tre serate di proiezioni del film

Appuntamento venerdì 9, sabato 1o e domenica 11 gennai0 a partire dalle ore  18:0020:15 al cinema Arci di Frosinone per assistere alla proiezione del film "C'era una volta mia madre" di Ken ScottCon Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy, Sylvie Vartan. Genere Drammatico Parigi, anni '60. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

