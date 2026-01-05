Frosinone al Cinema Arci C' era una volta mia madre

A Frosinone, presso il Cinema Arci, si terranno tre serate di proiezioni del film

Appuntamento venerdì 9, sabato 1o e domenica 11 gennai0 a partire dalle ore 18:0020:15 al cinema Arci di Frosinone per assistere alla proiezione del film "C'era una volta mia madre" di Ken ScottCon Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy, Sylvie Vartan. Genere Drammatico Parigi, anni '60. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: C'era una volta mia madre: una clip in anteprima esclusiva del film

Leggi anche: C’era una volta mia madre, recensione: la potenza di Leïla Bekhti in un film sul diritto di sognare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Frosinone, si torna al cinema: venerdì riapre il cinema "Arci" allo Scalo - «Nel nostro cineclub sono nati amori, abbiamo visto crescere intere generazioni, invecchiare i nostri coetanei insieme a noi. ilmessaggero.it

Arci, la Regione trasforma i cinema in centri commerciali - "Rivolgiamo un appello al consiglio regionale, alle forze partitiche di maggioranza e opposizione, al Forum del Terzo Settore Lazio e a tutte le realtà culturali e sociali di fermare la proposta di ... ansa.it

Al "Dream Cinema" in occasione del "Galà Testimonial Ambasciatori e Ambasciatrici 2025" di Telefono Rosa Frosinone, la prima associazione a fianco delle donne e dei minori di cui sono ambasciatore e sostenitore da sei anni. Più forti insieme nella lotta con - facebook.com facebook