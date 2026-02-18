Frosinone al cinema Arci Sorry baby

A Frosinone, il film “Sorry, Baby” viene proiettato al Cinema Arci dal 20 al 22 marzo. La causa è la programmazione speciale dedicata alle nuove uscite. Gli spettatori potranno vedere la pellicola italiana che racconta le sfide di una giovane coppia in crisi, tra momenti di tensione e speranza. La proiezione si svolge in una sala moderna, con posti limitati. Chi desidera assistere all’evento può prenotare un biglietto in anticipo presso il cinema.

Appuntamento al Cinema Arci di Frosinone da venerd' 20 a domenica 22 con la proiezione del fil “Sorry, Baby”. Un film di Eva Victor. Con Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Hedges, John Carroll Lynch. Un esordio folgorante che rivela un vero talento cinematografico e una voce femminile unica e potente. VENERDì 20 FEBBRAIO 2026SABATO 21 FEBBRAIO 2026DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026ORE: 18:0020:15INGRESSO € 3,50TESSERA ARCI 202526 € 8,00 Frosinone, “Libri in Accademia 2025-2026 – I nomi e i volti della storia dell’arte . e non solo” .🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

