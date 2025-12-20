Un progetto di rigenerazione Apre la Cittadella dello Sport | Spazio dedicato alla comunità

Arriva l’inaugurazione ufficiale della nuova Cittadella dello Sport, un’opera destinata a cambiare il volto dell’area di via dei Salici e a diventare un punto di riferimento per lo sport cittadino. "Un progetto che rigenererà tutta la zona", ha sottolineato il sindaco Andrea Cassani. L’impianto sportivo sarà gestito dalla Spartan Padel Altobelli Ssd, rappresentata all’inaugurazione da Aris Altobelli, che ha espresso l’auspicio di "creare un vero polo sportivo, aperto a tutti". Durante la cerimonia, Cassani ha rivendicato l’importanza del risultato raggiunto: "È un orgoglio essere qui come sindaco in un momento così importante per la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

