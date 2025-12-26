L’Idf ha annunciato su X di aver colpito un complesso di addestramento in Libano, utilizzato dalla Forza Radwan di Hezbollah per condurre esercitazioni e preparazione di attacchi contro soldati dell’Idf e civili israeliani. Inoltre, l’Idf sottolinea di aver colpito diversi depositi di armi di Hezbollah e infrastrutture della formazione libanese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Idf: “Raid su campo addestramento Hezbollah”

Leggi anche: Libano, raid Idf su obiettivi Hezbollah

Leggi anche: Idf, "Smantellate strutture Hezbollah in Libano". Beirut condanna, "Colpiti obiettivi civili". Minacce Houthi a Israele dopo i raid

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Cinque giorni di domiciliari al soldato israeliano che investe musulmano mentre prega. Idf: colpito campo addestramento e depositi Hezbollah in Libano; Raid di Israele su siti di lancio di Hezbollah nel sud del Libano; Libano Idf | Ucciso capo delle forze Quds.

Raid di Israele in Libano, ucciso comandante pasdaran delle forze iraniane Quds: “Aveva pianificato attacchi terroristici” - Raid di Israele in Libano, ucciso comandante pasdaran delle forze iraniane Quds: "Aveva pianificato attacchi terroristici" ... msn.com