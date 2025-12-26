Libano Idf | Raid su campo addestramento Hezbollah
L’Idf ha annunciato su X di aver colpito un complesso di addestramento in Libano, utilizzato dalla Forza Radwan di Hezbollah per condurre esercitazioni e preparazione di attacchi contro soldati dell’Idf e civili israeliani. Inoltre, l’Idf sottolinea di aver colpito diversi depositi di armi di Hezbollah e infrastrutture della formazione libanese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
