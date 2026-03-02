Frodi al Recovery fund in crescita del 66% Lo rivela la Procura europea pubblicando i dati sulle indagini portate a termine nel 2025

Nel 2025, la Procura europea ha reso noti i dati sulle indagini condotte, evidenziando un aumento del 66% nelle frodi relative al Recovery fund rispetto all’anno precedente. Il danno stimato per l’Unione europea e i Paesi membri si aggira intorno ai sessantasette miliardi di euro. Questi numeri riflettono l’entità delle irregolarità scoperte nel settore.

Procura europea: nel 2025 +66% di indagini sulle frodi al Recovery. Danno stimato di 67 miliardi ai bilanci Ue. Sessantasette miliardi di euro. A tanto corrisponderebbe il danno stimato, per l’intero 2025, ai bilanci dell’Unione europea e dei Paesi membri rilevato dalla Procura europea. Un dato mostruoso che racconta un anno di indagini a ritmo serrato, dove si è assistito a un vero e proprio boom delle inchieste che sono state ben 3.602 casi, segnando un aumento del 35% rispetto al 2024. Oltre due terzi del danno, ossia 45 miliardi, sarebbero frutto di frodi sulle entrate, soprattutto su Iva e dogane. La spesa Ue, tra fondi e sovvenzioni, peserebbe per il 68% delle indagini attive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

