Agroalimentare italiano | investimenti in crescita del 18% e boom di start-up nel 2025 Un’eccellenza europea

L’agroalimentare italiano mostra segnali di forte ripresa. Nel 2025, gli investimenti sono cresciuti del 18%, arrivando a circa 121,6 milioni di euro. Anche il numero di start-up del settore è aumentato del 23%, toccando quota 501. La crescita dimostra come il comparto tecnologico stia diventando un punto di forza dell’eccellenza europea.

L’agroalimentare tecnologico italiano registra una crescita significativa, con investimenti in aumento del 18% nel 2025 raggiungendo i 121,6 milioni di euro e un incremento del 23% nel numero di start-up attive, attestandosi a 501. Questo sviluppo positivo contrasta con il trend europeo e globale di flessione degli investimenti nel settore, posizionando l’Italia come un polo di innovazione in controtendenza. Il 2025 si è rivelato un anno cruciale per le start-up italiane che operano nell’intersezione tra agricoltura e tecnologia. Un vero e proprio punto di svolta, come sottolineano gli esperti di Eatable Adventures, che hanno elaborato un report specifico per il Verona Agrifood Innovation Hub.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Agroalimentare italiano

Nel 2024, l’export agroalimentare toscano ha registrato un brillante risultato, consolidando la sua posizione tra le eccellenze italiane.

Ultime notizie su Agroalimentare italiano

