Frida Bollani Magoni in concerto insieme a Mark Glentworth per il festival Crossroads

Il festival itinerante Crossroads fa tappa a Massa Lombarda l'8 marzo con un concerto di Frida Bollani Magoni, pianista e cantante, in duo con il vibrafonista Mark Glentworth. L'appuntamento è previsto domenica, alle 21, nella Sala de Carmine, nell'ambito delle iniziative per la Festa della Donna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Frida Bollani Magoni in tour: date, città e info sul nuovo spettacolo 2026Dal 7 febbraio Frida Bollani Magoni porta la sua musica in tour nelle principali città italiane con uno spettacolo che unisce grandi classici...

Riccardo Muti, Stefano Bollani e il concerto dedicato a "Fantasia": Ravenna Festival svela cinque eventi del 2026Ravenna Festival illumina il Natale svelando in anteprima (e mettendo in prevendita) cinque appuntamenti del 2026.

Frida Bollani all'Auditorium: «Sono nata nella musica, a otto anni ho debuttato sul palco, ora canto la mia vita»La pianista e cantautrice 21enne, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, fa tappa a Roma con il suo «Frida Live» il 4 marzo al Teatro Studio Borgna. Un viaggio musicale tra i suoi brani inediti e l ... roma.corriere.it

Frida Bollani Magoni al Trianon di Napoli: «Sul palco sono senza cognomi»Frida Bollani Magoni arriva stasera al Trianon asciugando una volta di più l’anagrafe in locandina: fuori i cognomi ingombranti di papà Stefano Bollani e mamma Petra ... ilmattino.it

Sabato 14 marzo 2026 – ore 21:30 FRIDA con Frida Bollani Magoni Teatro Comunale Fusco Frida Bollani porta sul palco del Teatro Fusco uno spettacolo intenso ed elegante, dove sensibilità musicale e connessione emotiva con il pubblico si fondono in - facebook.com facebook