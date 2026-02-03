Frida Bollani Magoni in tour | date città e info sul nuovo spettacolo 2026

Frida Bollani Magoni parte in tour. Dal 7 febbraio, la cantante porta la sua musica in diverse città italiane con uno spettacolo che mixa grandi classici italiani e internazionali a brani originali. La sua voce e le sue canzoni sono pronte a coinvolgere il pubblico in tutta Italia.

Dal 7 febbraio Frida Bollani Magoni porta la sua musica in tour nelle principali città italiane con uno spettacolo che unisce grandi classici italiani e internazionali a brani originali scritti e composti da lei. Un live pensato come un vero itinerario musicale: emozionale, contemporaneo, pieno di sfumature tra pop, jazz e musica d’autore, con richiami alla classica e incursioni elettroniche. Cantante e pianista, figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni, Frida ha sviluppato fin da giovanissima una sensibilità personale fatta di lirismo e ironia, estro e autenticità. Il risultato è un concerto che non si limita all’esecuzione: è un racconto, un incontro, un viaggio che lascia il segno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

