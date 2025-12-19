Riccardo Muti Stefano Bollani e il concerto dedicato a Fantasia | Ravenna Festival svela cinque eventi del 2026

Ravenna Festival anticipa il futuro con cinque eventi imperdibili del 2026, offrendo agli appassionati un assaggio di emozioni e spettacoli straordinari. Tra musica, arte e cultura, questa anteprima natalizia illumina il cammino verso un nuovo anno ricco di appuntamenti memorabili, pronti a sorprendere e coinvolgere il pubblico.

Ravenna Festival illumina il Natale svelando in anteprima (e mettendo in prevendita) cinque appuntamenti del 2026. In questa costellazione di eventi per cominciare già a sognare la 37esima edizione della manifestazione, il cui programma completo sarà presentato sabato 7 febbraio al Teatro.

