Le unghie gothic floral rappresentano un raffinato equilibrio tra il romanticismo floreale e l'estetica dark. Questo trend, che combina dettagli delicati a tocchi più dark e misteriosi, sta guadagnando popolarità nel 2026, anche sui social come Instagram. Ideali per chi cerca un look originale ma sobrio, queste unghie offrono un modo elegante per esprimere personalità e stile senza eccessi.

Se anche tu sei in quella fase estetica a metà tra “giardino vittoriano maledetto” e “soft goth con gusto”, sappi che le gothic floral nails sono ufficialmente la manicure del momento. Eleganti ma dark, romantiche ma con carattere, sono l’evoluzione cool delle classiche unghie vampy che ogni inverno tornano puntuali come un cappotto nero oversize. Solo che stavolta c’è di più: fiori delicati, basi effetto vetro e un’allure quasi gotica, ma super raffinata. Perché tutti parlano di unghie gothic floral adesso. Il bello di questa tendenza è proprio il contrasto. Da una parte tonalità profonde come nero inchiostro, borgogna intenso, prugna e viola scuro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Unghie gothic floral: il trend dark-romantic che sta conquistando il 2026 (e Instagram)

