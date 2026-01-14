Ecco lo spettacolo che unisce teatro e sport di squadra ad Abano Terme

Ecco uno spettacolo che combina teatro e sport di squadra ad Abano Terme. Un’esperienza che stimola l’ascolto e la creatività, attraverso narrazioni che oscillano tra l’incredibile e l’improbabile. Un’occasione per condividere il desiderio di giocare insieme, accettando il “destino teatrale” e i rischi del palco. Un appuntamento dedicato a chi apprezza l’interazione tra arte e sport in un contesto coinvolgente e naturale.

