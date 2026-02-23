Nose Nonsense lo spettacolo ad Abano Terme in sala teatrale di Sipario

Nose Nonsense, lo spettacolo di Fraternal Compagnia APS, ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La rappresentazione, in scena a Abano Terme nella sala Sipario, nasce dalla voglia di divertire e sorprendere il pubblico con un’interpretazione originale e vivace. La pièce coinvolge attori come Luca Comastri e Tania Passarini, diretti da Andrea Menozzi. La serata si preannuncia ricca di momenti divertenti e imprevisti, che promettono di coinvolgere gli spettatori fino alla fine.

All’interno della rassegna teatrale Emozioni Sipario, sabato 28 febbraio 2026 alle ore 21 andrà in scena presso la Sala Teatrale Sipario di Abano Terme lo spettacolo: Uno spettacolo di teatro comico e clown contemporaneo che unisce comicità fisica, poesia e improvvisazione. Due clown, Jojo e Boulà, si rincorrono in un viaggio surreale alla ricerca della propria strada. Tra oggetti improbabili, valigie simboliche e una tempesta che diventa metafora del cambiamento, lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso fatto di scelte, crescita e leggerezza.Elemento centrale è l’interazione diretta con gli spettatori: la quarta parete si rompe e il pubblico diventa parte attiva del racconto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“Enrico IV”, lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di SiparioEnrico IV, lo spettacolo che si tiene ad Abano Terme nella sala teatrale di Sipario, narra di un uomo che perde il contatto con la realtà a causa di uno scherzo di Carnevale.

“Il cane Dean”, lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di SiparioIl 24 gennaio 2026, alle ore 21, la sala teatrale Sipario di Abano Terme ospiterà lo spettacolo “Il cane Dean”.

