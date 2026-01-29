Il 94,5% dei Comuni italiani si trova in zone a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera. Secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, più di un milione di persone vive in aree molto pericolose. La situazione si fa sempre più grave, soprattutto in Sicilia, dove Niscemi e altre zone mostrano i segnali di una fragilità evidente. Potrebbe essere arrivato il momento che le istituzioni prendano davvero sul serio questa emergenza, prima che sia troppo tardi.

Niscemi ma non solo. La gravissima situazione del paese siciliano, chissà, indurrà qualcuno fra quelli che hanno potere decisionale, a capire in modo definitivo la fragilità del territorio italiano? Il rischio idrogeologico, vuoi per frane, vuoi per erosione costiera o altro, riguarda tutti. Non esclusa la Puglia. —– Di seguito un comunicato diffuso da Ispra: Con un fronte lungo 4 chilometri e un abbassamento del terreno di decine di metri lungo la corona, la frana di scivolamento che ha colpito Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio, sta interessando il centro abitato in prossimità del quartiere Sante Croci e la strada provinciale SP10. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Il 94,5 per cento dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera” Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: un milione 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. I dati della Puglia nel rapporto

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato la nomina di Alessandra Gallone come futura presidente dell'Ispra, l'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale.

