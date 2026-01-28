A Palermo, oltre 6.000 abitanti vivono in zone a rischio frane e circa 1.500 edifici si trovano in aree pericolose. La mappa dei dissesti idrogeologici mostra come le criticità siano ben presenti nelle zone più vulnerabili. Il caso di Niscemi ha portato alla luce il problema, dimostrando che si tratta di situazioni che riguardano molte persone, non solo numeri. L’ultimo rapporto dell’Ispra conferma che il rischio è reale e riguarda anche le aree di Palermo.

Il caso Niscemi ha dimostrato che non sono solo freddi numeri. L'ultimo Rapporto sul dissesto idrogeologico dell'Ispra, istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - redatto grazie all'incrocio di dati Istat e dei Pai, Piani di assetto idrogeologico dei vari territori - indicava.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Frane

La mappa dei terremoti a Palermo e dintorni nel 2025 evidenzia la vulnerabilità sismica della Sicilia, tra le regioni italiane più esposte a rischi naturali.

La mappa dei terremoti in provincia di Agrigento nel 2025 evidenzia la significativa attività sismica della regione Sicilia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo Frane

Argomenti discussi: La mappa delle frane a Palermo, nelle aree ad alta pericolosità ci sono 6 mila abitanti e 1.500 edifici; Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoli; Niscemi, la collina che scivola (e scivolerà ancora): così la frana lunga 4 km cambia la mappa della città; Frana Niscemi, alto rischio per le case sul ciglio: l'allarme dalla Società Geologica Italiana.

Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoliLa frana a Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia e le zone a rischio. L’incremento delle aree urbanizzate, ... msn.com

Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoliLa frana a Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia e le zone a rischio. L’incremento delle aree urbanizzate, ... msn.com

Il centro storico di Palermo è anche questo: uno scorcio Liberty tra i palazzi, i colori delle botteghe artigiane, un dolce antico servito in un chiostro, eventi, cultura e passeggiate sul mare. Quest’inverno, una mappa diversa ti aspetta a due passi da Palazzo Plan - facebook.com facebook